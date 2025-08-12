Несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в огневой мешок у населенного пункта Клебан Бык под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР).

Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«У поселка Клебан Бык под Константиновкой в огневом мешке оказались несколько подразделений сразу трех бригад противника», — сказал он.

Ранее экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич заявил, что положение ВСУ на линии Красноармейск (украинское название — Покровск) — Константиновка ухудшается с каждым днем. Он подчеркнул, что Константиновка уже находится в полуокружении.