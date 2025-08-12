Генерал ФСБ рассказал, как СБУ готовит «живые бомбы» из курьеров
Украинские спецслужбы используют для совершения терактов курьеров, которые могут не подозревать, что стали «живой бомбой». Как сообщает aif.ru, об этом заявил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.
Михайлов отметил, что курьеров используют для доставки разных заказов, о содержании которых они не знают. Например, не знал о смертельно опасном грузе и водитель грузовика, который подорвали на Крымском мосту в 2022 году.
«Водитель был просто средством доставки. Ему прописали маршрут, загрузили груз, и он поехал. Его отслеживали с помощью GPS-навигатора, а в тот момент, когда он оказался там, где нужно противнику, была нажата кнопка, пошел сигнал и произошел взрыв», — отметил эксперт.
Генерал-майор ФСБ отметил, что нередко российские граждане сами ищут работу, поскольку им нужны деньги. Противник вырабатывает в таком случае «некий план действия» и в его рамках использует человека в своих целях.