Четыре беспилотника ликвидировали силы ПВО в небе над Татарстаном

Четыре дрона сбили дежурные средства ПВО на территории Татарстана. Звуки работы ПВО слышали жители Альметьевска, передает SHOT.

По данным источника, враг пытается атаковать республику дронами типа "Рубака" и переделанным под БПЛА самолётом. В пяти городах Татарстана сохраняется угроза атаки с неба.

В аэропортах республики объявлен план «Ковер». Временно закрыты аэрогавани Казани и Нижнекамска. Жителей Татарстана попросили спуститься в укрытия или подвалы. Также население просят не подходить к окнам и проявлять бдительность.