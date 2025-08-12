Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил о начале обвала фронта ВСУ в Донбассе, отметив, что это произошло в районе Покровска.

© Минобороны РФ

Он также подчеркнул сложную ситуацию для украинских войск в районах Доброполья и Мирнограда в Донецкой Народной Республике.

Также на Украине выразили опасения, что бездействие украинского командования может привести к потере сотен квадратных километров территории Донбасса в сутки, передает Telegram-канал RT.

Украинские военные больше не надеются удержать Красноармейск (украинское название — Покровск), написало британское издание The Daily Telegraph. Журналисты отмечают, что бойцы ВСУ уже считают переход города под контроль России лишь «вопросом времени».

В боях за Часов Яр бойцы российские военные ликвидировали самую крупную группировку ВСУ в истории спецоперации на Украине.

По словам командира спецназа «Ахмат» и генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, после освобождения Часова Яра украинская оборонительная система на Краматорско-Дружковском направлении была взломана. Он добавил, что взятие города стало «хорошей» победой и плацдармом для дальнейшего продвижения российских войск.