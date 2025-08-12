Главный маршал авиации Амар Прит Сингх, возглавляющий ВВС Индии, впервые подробно рассказал о действиях ВВС в ходе столкновений с ВВС Пакистана 7-10 мая, сообщает Military Watch Magazine.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что С-400 сыграли значимую роль в противостоянии с Пакистаном. При этом, по данным MWM, похвалы последовали за серьезным ущербом для репутации индийских ВВС после потери от одного до четырех истребителей Rafale в боях с ВВС Пакистана. Закупка французских самолетов долгое время вызывала споры из-за их ограниченных характеристик и огромной стоимости в 240 миллионов долларов за единицу. Поскольку С-400 и Rafale были самыми значительными закупками Индии в области противовоздушной обороны за последнее десятилетие, подчеркивание достижений С-400 стало средством отвлечь внимание от критики в адрес Rafale.

Рассуждая о характеристиках С-400, Амар Прит Сингх заявил:

"Система С-400, которую мы недавно приобрели, кардинально изменила ситуацию... Дальность поражения этой системы не позволяла их самолетам приблизиться к рубежу, с которого они могли бы применить свое оружие класса "воздух-земля" большой дальности, такое как их планирующие бомбы большой дальности".

Он также отметил, что было подтверждено уничтожение как минимум пяти истребителей и одного крупного самолета, сбитых с расстояния около 300 км, что, по словам маршала, можно считать рекордным результатом для ракеты "земля-воздух".

Секреты ракеты С-400 показали на видео

"Дальность в 300 км подтверждает давние предположения о том, что индийские системы С-400 были оснащены новыми ракетами класса "земля-воздух" большой дальности 40Н6", - пишет MWM.

Издание отмечает, что целеуказание эти ракеты получают либо от передовых радиолокационных станций, либо с бортовых РЛС индийский истребителей Су-30МКИ.

Ожидается, что разница в характеристиках Rafale и С-400 снизит интерес Индии к закупке европейского оборудования, при этом ограничение закупок Rafale всего 36 самолетами указывает на то, что значительные сомнения относительно возможностей и экономической эффективности этого самолета существовали и ранее.

В то же время приобретение Индией С-400 породило спекуляции о том, что в будущем страна может приобрести и другую высокотехнологичную продукцию российского оборонно-промышленного комплекса.