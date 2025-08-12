Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* на своём YouTube-канале заявил об обвале фронта украинских оккупантов в Донбассе.

Как пишет ТАСС, так он прокомментировал обвал фронта ВСУ в районе Красноармейска.

«Обвал фронта в Донбассе», — заявил экс-депутат Рады.

Также он отметил плачевную для ВСУ ситуацию в районе Покровска, Доброполья и Мирнограда.

Ранее «Военная хроника» отмечала, что прорыв за Красноармейском (Покровском) постепенно превращается в полноценное расширение плацдарма.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.