В России с восторгом рассказали о панических настроениях в рядах «Азова»

В рядах «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) царят панические настроения, которые вызывают у российских военных эмоции, сравнимые с праздничным фейерверком или музыкой. Об этом заявил в Telegram ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Рассказов с позывным Топаз.

Боец опубликовал скриншот поста командира «Азова», одного из участников боев за «Азовсталь», Богдана Кротевича, в котором он обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщает о бедственном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Константиновка, Краматорск и Дружковка.

Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

Рассказов заявил, что для него нет ничего приятнее чем слушать «скулеж врага», который по достоинству оценил действия российских военных.

«Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» — их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» — написал Топаз.

