В ВСУ рассказали об ударе российских войск по учебному центру

Российские войска совершили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, личный состав учебного подразделения был оповещен сразу после поступления сигнала «ракетная опасность». Тем не менее, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Один украинский военный погиб, 11 получили ранения средней тяжести.

«С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага», — заключили в Сухопутных войсках ВСУ.

Ранее российские войска уничтожили несколько батальонов ВСУ в Днепропетровской области.