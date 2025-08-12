Российские военные уничтожают пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища могли попасть до трех тысяч украинских военнослужащих. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 12 августа, в материале «Рамблера».

Уничтожен пункт управления БПЛА

Артиллеристы группировки войск «Запад» нанесли удар по точке взлета беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, тщательно замаскированная точка взлета и базирования беспилотников ВСУ на одном из ключевых участков фронта была обнаружена в ходе разведки с БПЛА. Координаты были переданы артиллеристам и расчет 122-мм гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии нанес удар.

«Точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися там личным составом и боеприпасами», - отмечается в сообщении.

Атаки на пункты дислокации ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов «Молния» 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожили пункты дислокации противника на Красноармейском направлении, отметили в российском военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что работа была проведена «в постоянном взаимодействии с разведывательными подразделениями».

«Разведка работает, все точки выявляются, и мы оперативно доставляем туда различные боеприпасы. Мы работаем круглосуточно, вылетов много, практически борт за бортом летит», – подчеркнул оператор БПЛА 110-й мотострелковой бригады с позывным «Печорин».

Уничтожены блиндажи ВСУ

Российские бойцы ведут работу по уничтожению блиндажей Вооруженных сил Украины и на Краматорско-Дружковском направлении, отметили в военном ведомстве РФ.

В частности расчеты БПЛА добровольческой бригады «Невский» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск «обнаружили и вскрыли блиндажи и окопную систему врага, после чего по ним была нанесена серия точных ударов с использованием FPV-дронов».

«Котел» у Клебан-Быксксого водохранилища

Две бригады Вооруженных сил Украины попали в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища, образованный российскими подразделениями. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Источники канала отметили, что в «котле» в Константиновском районе ДНР могут находиться до трех тысяч украинских военных.

ВС России освободили Новое Шахово

Подразделения Вооруженных сил России выбили противника из села Новое Шахово в районе Доброполья. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Новое Шахово перешло под контроль наших подразделений», - написал он, уточнив, что бои идут за Новый Донбасс, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр, Веселое и Грузское.

Удар по лагерю «Азова»*

Удар был нанесен по полевому лагерю в районе населенного пункта Боровая Харьковской области, где находились разведчики «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и, возможно, иностранные инструкторы. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, такие тренировочные лагеря ВСУ обычно «выявляются средствами аэрокосмической разведки», после чего по ним наносится удар оперативно-тактическими комплексами «Искандер».

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном своих же бойцов 111-й бригады, оборонявших Яблоновку, а российские военные устраивают засады на украинские гексакоптеры.

*запрещенная в РФ террористическая организация.