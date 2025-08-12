Уничтожение блиндажей и «котел» для ВСУ: что происходит в зоне СВО 12 августа
Российские военные уничтожают пункты дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища могли попасть до трех тысяч украинских военнослужащих. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 12 августа, в материале «Рамблера».
Уничтожен пункт управления БПЛА
Артиллеристы группировки войск «Запад» нанесли удар по точке взлета беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, тщательно замаскированная точка взлета и базирования беспилотников ВСУ на одном из ключевых участков фронта была обнаружена в ходе разведки с БПЛА. Координаты были переданы артиллеристам и расчет 122-мм гаубицы Д-30 мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии нанес удар.
«Точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися там личным составом и боеприпасами», - отмечается в сообщении.
Атаки на пункты дислокации ВСУ
Операторы беспилотных летательных аппаратов «Молния» 110-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа уничтожили пункты дислокации противника на Красноармейском направлении, отметили в российском военном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что работа была проведена «в постоянном взаимодействии с разведывательными подразделениями».
«Разведка работает, все точки выявляются, и мы оперативно доставляем туда различные боеприпасы. Мы работаем круглосуточно, вылетов много, практически борт за бортом летит», – подчеркнул оператор БПЛА 110-й мотострелковой бригады с позывным «Печорин».
Уничтожены блиндажи ВСУ
Российские бойцы ведут работу по уничтожению блиндажей Вооруженных сил Украины и на Краматорско-Дружковском направлении, отметили в военном ведомстве РФ.
В частности расчеты БПЛА добровольческой бригады «Невский» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск «обнаружили и вскрыли блиндажи и окопную систему врага, после чего по ним была нанесена серия точных ударов с использованием FPV-дронов».
«Котел» у Клебан-Быксксого водохранилища
Две бригады Вооруженных сил Украины попали в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища, образованный российскими подразделениями. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».
Источники канала отметили, что в «котле» в Константиновском районе ДНР могут находиться до трех тысяч украинских военных.
ВС России освободили Новое Шахово
Подразделения Вооруженных сил России выбили противника из села Новое Шахово в районе Доброполья. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Новое Шахово перешло под контроль наших подразделений», - написал он, уточнив, что бои идут за Новый Донбасс, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр, Веселое и Грузское.
Удар по лагерю «Азова»*
Удар был нанесен по полевому лагерю в районе населенного пункта Боровая Харьковской области, где находились разведчики «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и, возможно, иностранные инструкторы. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Алексей Анпилогов.
По его словам, такие тренировочные лагеря ВСУ обычно «выявляются средствами аэрокосмической разведки», после чего по ним наносится удар оперативно-тактическими комплексами «Искандер».
Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном своих же бойцов 111-й бригады, оборонявших Яблоновку, а российские военные устраивают засады на украинские гексакоптеры.
*запрещенная в РФ террористическая организация.