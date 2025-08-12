Минобороны раскрыло подробности первой посадки Су-34 на брюхо

Газета Минобороны РФ "Красная звезда" рассказала о первой в истории бомбардировщика Су-34 аварийной посадке на брюхо, произошедшей в марте 2025 года.

Перед приземлением у самолета не вышли все три стойки шасси. В такой ситуации экипажу разрешается катапультироваться, но летчики попросили разрешения сесть на брюхо, чтобы спасти самолет.

Разрешение было получено. Перед приземлением экипаж отстрелил штурманскую створку фонаря кабины так как штатный выход из нее - через нишу передней стойки шасси, - был заблокирован.

Бомбардировщик снизился, коснулся полосы гондолами двигателей, выпустил тормозные парашюты и остановился в снопах искр.

"Самолет однозначно вернут в строй, экипаж - красавцы", - написал по этому поводу военный блогер Алексей Воевода.

Он добавил, что посадил Су-34 совсем молодой летчик.

Ранее однотипный бомбардировщик совершил посадку на переднюю стойку шасси, когда не вышли две основные.