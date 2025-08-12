ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят плацдарм для возможного наступления на Курскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot, у границы с российским регионом замечено около 1,5 тысячи военных.

По информации канала, плацдарм формируют в районе двух населенных пунктов — Юрьево и Линово в Сумской области. Активность помимо украинских бойцов проявляют представители различных формирований, а также наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.

Отмечается, что в минувшие выходные диверсионно-разведывательные группы уже пытались прорвать границу в районе Теткино — российские войска обнаружили их и уничтожили почти 30 человек огнем из гаубиц, РСЗО и минометов. Кроме того, ВСУ забрасывают небольшие группы к железной дороге в районе населенного пункта Новый Путь, однако там они подрываются на минных полях.