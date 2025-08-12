Три штурмовые группы ВСУ пытались прорвать границу России

Три группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать границу России в направлении Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

© Lenta.ru

«На теткинском и глушковском участках фронта противник предпринял одну попытку атаки тремя штурмовыми группами из района Рыжевки в направлении Теткино. В результате стрелкового боя атака отражена», — говорится в сообщении.

ВСУ готовят плацдарм для наступления на Курскую область

Подчеркивается, что российские военные не допустили потери позиций. В свою очередь, украинские военные в Сумской области наращивают силы противовоздушной обороны (ПВО) для противодействия российской авиации. Армия России уничтожает такие объекты, которые находятся в опасной близости с линией боевого соприкосновения.

ВСУ, как сообщалось ранее, готовят плацдарм для нового наступления на Курскую область. Противнику удалось скопить около 1,5 тысячи военнослужащих у границы в районе населенных пунктов Юрьево и Линово в Сумской области. Помимо украинских военных, там собрались наемники из Бразилии, Мексики и Колумбии.