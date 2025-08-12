Вооруженные силы Украины несут "необоснованные потери", пытаясь отбить незначимую позицию у Радьковки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения ВСУ покинули хорошо оборудованную и укрепленную позицию южнее Радьковки. При этом на данный момент украинские войска пытаются отбить не такую значимую позицию, расположенную поблизости.

