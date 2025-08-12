На Сумском направлении командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ изменило подход к учету личного состава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно данным источника, военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий, теперь официально записывают как самовольно оставивших часть.

Такой приказ был отдан командиром бригады. Подобная практика позволяет формально снижать показатели боевых потерь, переводя пропавших без вести солдат в категорию дезертиров. Решение касается как бойцов, исчезнувших во время штурмовых операций, так и тех, кто пропал на позициях.

