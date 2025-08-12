Пленный рассказал о смене оружия ВСУ перед выходом на позиции

Пленный украинский офицер Сергей Носиковский заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед боевым заданием оставили оружие НАТО и взяли с собой автоматы Калашникова. Его слова приводит РИА Новости.

Носиковский рассказал, что у ВСУ были два или трех чешских пулемета FN MAG.

«Люди, которые учились на пулеметчиков, они учились ими пользоваться... И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой "калаши"», — отметил он.

Пленный добавил, что в подразделении также находились американский бронетранспортер International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator.