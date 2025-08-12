В российском регионе отразили атаку беспилотников

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российские военные в ночь с 11 на 12 августа отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Миллеровском районе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что, согласно оперативным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Опасность атаки БПЛА объявили в Дагестане

«Стекла выбиты в 3-х частных домах. В доме на 4 квартиры повреждена кровля, окна и забор. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — добавил он.

В ночь на воскресенье, 10 августа, Ростовская область также подверглась воздушной атаке. Слюсарь уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах.