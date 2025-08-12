Пленный украинский военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Мелкус Михаил рассказал в беседе с ТАСС, что мужчины, проживающие в маленьких городах Украины, практически не появляются на улице из-за патрулей территориального центра комплектования (ТЦК) и всеобщей мобилизации.

«В маленьких городах, то вообще ни одного мужика не встретишь: женщины прячут», — сказал Мелкус.

По его словам, жизнь на Украине стала хуже, также тяжело дело обстоит с работой.

«Выйти на работу, чтоб семью прокормить, — это тоже был риск, а сидеть дома — не вариант. Ты вышел на работу — тебя забрали в армию», — добавил пленный.

Ранее в Винницкой области Украины сотрудник ТЦК избил 72-летнюю женщину, в результате чего она позже умерла в больнице.

Взятый в плен военный ВСУ Алексей Левченко также рассказал, что на Украине его принудительно мобилизовали, несмотря на то что он ухаживал за родителями, имеющими инвалидность.