Пленный Мелкус: на Украине мужчины практически не появляются на улицах из-за ТЦК
Пленный украинский военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Мелкус Михаил рассказал в беседе с ТАСС, что мужчины, проживающие в маленьких городах Украины, практически не появляются на улице из-за патрулей территориального центра комплектования (ТЦК) и всеобщей мобилизации.
«В маленьких городах, то вообще ни одного мужика не встретишь: женщины прячут», — сказал Мелкус.
По его словам, жизнь на Украине стала хуже, также тяжело дело обстоит с работой.
«Выйти на работу, чтоб семью прокормить, — это тоже был риск, а сидеть дома — не вариант. Ты вышел на работу — тебя забрали в армию», — добавил пленный.
Ранее в Винницкой области Украины сотрудник ТЦК избил 72-летнюю женщину, в результате чего она позже умерла в больнице.
Взятый в плен военный ВСУ Алексей Левченко также рассказал, что на Украине его принудительно мобилизовали, несмотря на то что он ухаживал за родителями, имеющими инвалидность.