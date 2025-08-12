Сапёры Международного противоминного центра (МПМЦ) Минобороны России, работающие совместно с добровольцами отряда «Барс-Белгород», всё чаще встречают иностранные боеприпасы в ходе разминирования.

Об этом рассказали в Минобороны России.

«В ходе осмотра местности и разминирования всё чаще фиксируются случаи обнаружения боеприпасов иностранного производства, включая кассетные суббоеприпасы, мины, гранаты и реактивные снаряды», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МПМЦ подчеркнули, что в процессе выполнения задач сапёры регулярно получают информацию о замаскированных взрывоопасных предметах, что свидетельствует о сбросах противника с FPV-дронов.

Ранее сапёр 48-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Морячок рассказал, что бойцы ВС России уничтожают сбросами с БПЛА французские неизвлекаемые противотанковые мины во время проведения разминирования освобождённых территорий.

В РИА Новости также сообщали, что ВСУ при отступлении минируют тела сослуживцев.