Если Вооруженные силы России насытят фронт перехватчиками дронов «Циклоп», то Вооруженные силы Украины (ВСУ) забудут про «малое небо», предрек военкор Дмитрий Стешин на страницах «Комсомольской правды» (КП).

В публикации автора рассказывается о том, как в зоне специальной военной операции бойцов учат сбивать беспилотники противника из автоматов. При этом для перехвата вражеских дронов применяется и штатное оружие, самым высокотехнологичным из которого выступает, по словам Стешина, видеокомплекс удаленного старта «Циклоп».

Данное изделие представляет собой дрон с крестообразным расположением крыльев, который запускается с установки, напоминающей ружье. Перехватчик позволяет сбивать вражеские дроны на расстоянии до 2000 метров. При этом оператор, управляющий аппаратом, может находиться от него на дистанции до 500 метров. В продвинутом варианте «Циклоп» оснащается средствами видеонаблюдения, дальномером, лазерной подсветкой и прибором сопровождения цели.

В июле журнал Military Watch Magazine заметил, что Служба безопасности президента России использует новое запускаемое с руки оружие для борьбы с дронами.