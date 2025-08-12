Пленный ВСУ Носиковский: половина украинских военных общается на русском

Пленный украинский офицер Сергей Носиковский рассказал, что половина личного состава ВСУ общается на русском и это никак не преследуется со стороны командования.

«Я в основном общаюсь, если человек общается на русском, то стараюсь общаться с ним на русском. Если на украинском, то на украинском... И солдаты, и офицеры — никак не преследуются», — цитирует его РИА Новости.

По словам украинца, соотношение русскоговорящих и говорящих на украинском примерно 50 на 50.

«СТРАНА.ua» при этом ранее писала, что во Львове женщина вызвала полицию из-за русской речи харьковчан.

Преподаватель Киевского университета имени Гринченко Екатерина Никонюк в эфире «Новини Live» между тем признала, что студенты стали чаще говорить по-русски.