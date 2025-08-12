Российский истребитель-бомбардировщик Су-34М обладает столь надежной конструкцией, что может выдерживать посадку на брюхо. Об этом сообщает газета "Красная звезда" ("КЗ"). Весной этого года весной самолет успешно совершил посадку без выпущенных шасси на брюхо.

Машина и экипаж не пострадали. Чрезвычайная ситуация возникла при заходе Су-34М на посадку - ни шасси, ни передняя стойка не выпустились. Несмотря на это, экипаж решил не катапультироваться, а совершить посадку. Самолет на высокой скорости, раскрыв тормозной парашют, сел прямо на брюхо, 1 мая сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России ударил по опорному пункту и живой силе украинской армии в зоне действия группировки "Центр".

19 апреля стало известно, что Минобороны РФ получило от Объединенной авиастроительной корпорации партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.