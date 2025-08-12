Стали известны подробности о возможном окружении Красноармейска

Российские войска открыли путь к окружению Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской — украинское название) агломерации благодаря прорыву в районе Доброполья. Об этом в интервью газете «Взгляд» Юрий Кнутов.

«На этом фоне окружение агломерации напоминает уже не столько полумесяц, сколько подкову. В результате у нас появляется возможность перерезания дорог, используемых противником для обеспечения логистики и ротации», — отметил он.

По словам Кнутова, Вооруженным силам (ВС) России предстоит еще большая работа. Несмотря на то что бои под Добропольем открывают пусть к частичному окружению Красноармейска (украинское название — Покровск), эксперт отметил, что для полного охвата агломирации необходимо перерезать еще одну крупную трассу, ведущую с юга на север.

Ранее на Украине заявили, что российские войска совершили прорыв в районе Красноармейска. Им удалось занять позиции, продвинувшись на десять километров вглубь обороны ВСУ.