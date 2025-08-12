Без того катастрофическое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии Красноармейск (украинское название — Покровск) — Константиновка ухудшается с каждым днем, линия боевого соприкосновения как устойчивая линия уже фактически не существует. Об этом в публичном обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил экс-командир батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич в X.

«Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Противник продвигается в направлении Краматорска и Дружковки», — написал ветеран ВСУ.

Он отметил, что ситуация для украинской армии складывается не лучшим образом еще с прошлого года, и новые назначения командования не смогут ее исправить.

По словам военного, в таком положении ВСУ оказались из-за того, что было принято решение разделять подразделения по всей линии фронта, а также из-за заявлений о незначительных успехах на фоне провалов целых направлений. Кроме того, Кротевич обвинил военное руководство в отсутствии стратегического видения театра боевых действий.

