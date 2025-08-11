Два китайских военных корабля столкнулись в море во время погони

Два китайских военных корабля столкнулись во время преследования филиппинского судна недалеко от острова Хуанъянь в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Manila Bulletin.

Инцидент произошел вблизи спорной отмели Скарборо, когда филиппинская береговая охрана сопровождала лодки, доставлявшие помощь рыбакам на эту территорию.

«Судно береговой охраны Китая CCG 3104, которое на высокой скорости преследовало судно береговой охраны Филиппин BRP Suluan, совершило рискованный маневр с правого борта (филиппинского) судна, что привело к столкновению с военным кораблем ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая)», — говорится в тексте.

В результате удара в корпусе военного судна образовалась дыра, а у катера деформировалась носовая часть. Несмотря на это корабль ВМС НОАК продолжил преследование.

Стоит отметить, что данное столкновение стало еще одним инцидентом в череде конфликтов между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море, которое обе страны считают своим.