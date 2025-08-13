В Колумбии частные охранные компании пытаются заблокировать проект закона о запрете наёмничества. Не исключено участие в этом процессе внешних стран, в том числе Украину, заявил депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос.

Он отметил, что в стране всегда присутствовала «корпоративная зависимость в некоторых секторах конгресса».

«Это охранные компании, а также, наверняка, некоторые правительства, такие как США, Израиль, Украина и другие, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы этот закон не был принят», — сказал Муньос в беседе с РИА Новости.

В Колумбии есть источник рабочей силы для наёмничества, уточнил он.

Ранее депутат заявил, что Украина использует наёмников как «пушечное мясо».