Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, подсчитал время, которое необходимо России для выхода к границам Донбасса военным путем.

По его словам, при текущих темпах продвижения войска возьмут под контроль оставшиеся семь тысяч квадратных километров за семь месяцев.

«Однако война — нелинейный процесс, и при обвале фронта месяцы могут превратиться в дни», — добавил Дубинский.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса. По его словам, Конституция Украины запрещает какие-либо территориальные уступки.