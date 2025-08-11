Российские войска «взяли в клещи» ВСУ в районе Димитрова в ДНР

Вооруженные силы России практически окружили украинские подразделения в районе Димитрова в Донецкой народной республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Кимаковский заявил: «Мы начинаем с севера очень сильно поддавливать противника в районе Димитрова. И фактически в районе Димитрова он уже взят в очень серьезные клещи… У наших вооруженных сил уже есть прямое движение со стороны востока в сторону запада именно в город Димитров», передает РИА «Новости».

По словам Кимаковского, продвижение российских войск осуществляется благодаря действиям 51-й общевойсковой армии, которая наступает сразу с двух направлений – с севера и с востока. Он добавил, что армия России фактически разрушила логистику Вооруженных сил Украины, «вбив клин» между Красноармейском и Димитровом.

В понедельник подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Луначарского в ДНР. В минувшие выходные российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Напомним, за прошлую неделю российские войска освободили два населенных пункта – Январское в Днепропетровской области и Александро-Калиново в ДНР.