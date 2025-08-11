Генерал заявил о возможном запуске дронов ВСУ по Москве из России

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов предположил, что дроны в сторону Москвы, Рязани и Нижнего Новгорода могли запустить с территории России. Об этом пишет aif.ru.

© Московский Комсомолец

Собеседник издания считает, что злоумышленники, которым представители спецслужб Украины пообещали выплатить вознаграждение, могли запустить беспилотники с российской территории.

По мнению генерала, так далеко с Украины дроны бы не долетели.

По его словам, беспилотников большой дальности у противников осталось мало. Кроме того, они были бы быстро обнаружены и сбиты российскими средствами ПВО.

В случае с запуском беспилотников по городам внутри России речь, скорее, идет о беспилотниках средней дальности, отметил военный летчик.

Ранее генерал Попов предположил, что ВСУ могли запустить дроны на Сочи с катапульты в Черном море.