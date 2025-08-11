В зоне проведения СВО уничтожен украинский "художник-анархист" Давид Чичкан

Ликвидирован примкнувший к ВСУ украинский художник Давид Чичкан, называвший себя анархистом. Помимо прочего, Чичкан - автор стенописи с Нестором Махно.

Боевика устранили в поселке Степногорск. О его смерти сообщают СМИ Украины. Информация появилась сегодня.

Чичкан родился в 1986 году в Киеве в семье художников. Давид Чичкан - правнук Леонида Чичкана, советского художника-соцреалиста.

Занимался иллюстрациями, плакатами, графикой, живописью, стрит-артом и перфомансами.