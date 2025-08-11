Трамп объяснил, что помешало русским танкам дойти до Киева за четыре часа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «через четыре часа» после начала конфликта Россия могла быть в Киеве, однако один из российских генералов решил пойти через поля. Об этом глава Белого дома высказался на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Политик заявил, что танки в начале СВО застряли в грязи «из-за дождей», потому что некий российский генерал захотел идти через поля, а не напрямую через шоссе.

Имя генерала, который якобы допустил ошибку, Трамп не назвал, но предположил, что он уже уволен с должности.

«Зная Владимира (Путина – прим. ред.), не думаю, что этот генерал еще с нами», - заявил глава Белого дома.

При этом американский лидер назвал Россию «воюющей страной», напомнив, что русские победили Гитлера и Наполеона.

Также Трамп заявил, что может «уйти и пожелать удачи» — тогда мирным переговорам по Украине, по его словам, придет конец.

Он добавил, что после общения с Путиным (если сделка будет достойной) он позвонит Зеленскому, а после этого европейским лидерам. После можно будет организовать новую встречу.