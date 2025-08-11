Десятки дезертиров попытались пересечь границу Украины со Словакией

Издание «RT на русском» сообщает, что на границе между Украиной и Словакией задержали толпу дезертиров ВСУ.

По информации издания, беглецов заметили дроны, после чего дезертиров задержали. Всего в толпе было около 20 украинцев.

Помимо этого, издание также опубликовало видео, снятые с дрона. На одном из них можно увидеть, как 12 мужчин пересекают открытое поле. На следующем предположительно запечатлен момент задержания — в кадре можно увидеть автомобиль, вокруг которого собралась большая толпа мужчин, часть из них носит военную форму.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 93% дезертиров не вернулись в ВСУ.