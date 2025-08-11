Стало известно об усилении активности ВСУ у российской границы

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) у российской границы возросла. Об этом стало известно из сообщения военного корреспондента Александра Симонова в Telegram-канале «Позывной Брюс».

В частности, военкор сообщил об усилении активности использования FPV-дронов ВСУ в приграничном поселке Климово Брянской области.

«Раньше там такого не было. И в целом обстановка начинает проявлять признаки напряженности», — описал ситуацию в приграничье Симонов.

Военный корреспондент предположил, что активность ВСУ может быть связана с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«К чему все идет сказать сложно. Брянская область уже давно излюбленное место для провокаций ВСУ. А сейчас еще и переговоры с Трампом на носу. Так что может это снова просто «игра». Но вы же помните сказку про волка. Однажды он взял и пришел. Будьте готовы», — заключил Симонов.

Ранее сообщалось о попытке проникновения ВСУ на территорию России в районе села Манев в Брянской области. Украинских диверсантов обнаружили российские пограничники.