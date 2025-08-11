Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка».

Его слова приводит РИА Новости.

«Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — заявил он.

В ходе брифинга американский лидер отметил, что для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контоль федерального правительства.

Незадолго до этого Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social объявил «день освобождения» Вашингтона. Он пообещал избавить город от дикой жестокости, грязи и отбросов. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Трамп подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».

10 августа президент США заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми. По его словам, на них не должно быть бездомных. Он добавил, что им будет предоставлено место для проживания, но далеко от столицы. Американский лидер добавил, что преступников посадят в тюрьму, где «им и место».