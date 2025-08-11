Российский генерал высказался об указе Путина относительно военной формы

Решение об импортозамещении военной формы в России назревало давно. Свою позицию о подписанном президентом Владимиром Путиным указе высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Давно пора импортозаместить, уж по крайней мере военную форму», — обозначил Соболев.

Он также выразил мнение, что запрет на закупку военной формы за границей должен касаться и стран — ближайших союзников России.

«Ну, северокорейская форма — их бойцы будут, а белорусская, по-моему, ничем не отличается от нашей», — констатировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о запрете закупок для армии формы иностранного производства с 1 января 2026 года. А с 2027-го военную форму должны будут изготавливать из тканей, произведенных на территории России.