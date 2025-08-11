Для решения проблемы нехватки боевой авиации индийские войска рассматривают возможность закупки истребителей пятого поколения — российских Су-57 и американских F-35. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил портал The Times of India.

Эти самолеты могут способствовать усилению Военно-Воздушных сил страны, пока военнослужащие не получат собственный самолет AMCA к 2035 году. При этом, по данным журналистов, Нью-Дели не ведет официальные обсуждения по данному вопросу ни с Москвой, ни с Вашингтоном.

Кроме того, Индия активно добивается соглашения с Францией о покупке дополнительной партии истребителей Rafale. Всего страна намерена получить 114 истребителей, большую часть из которых должны собрать на индийской территории. Отдельно индийский флот планирует получить в 2028-2030 годах 26 истребителей Rafale Marine для авианосца INS Vikrant, передает портал.

29 апреля Нью-Дели приобрел у Парижа 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (573,7 миллиарда рублей — прим. «ВМ»). 2 воздушных судна из 26 самолетов были палубными одноместными боевыми Rafale-M, еще четыре — двухместными тренировочными Rafale-D.