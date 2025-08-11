Через неделю – полный котел: что ждет Покровск в ближайшие дни

На Покровском направлении (Красноармейск) Вооруженные силы РФ продолжают наступление, охватывая город в клещи. По данным военкоров, российские подразделения уже ведут бои на улицах Покровска, а центр города находится под нашим огневым контролем. Окраины и фланги также постепенно переходят под контроль российских войск, в то время как украинский гарнизон несёт потери и отходит. Военный эксперт, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов в беседе с «МК» рассказал, куда дальше двинутся российские войска.

© Московский Комсомолец

«Появляются отдельные сообщения, что российские войска начали замыкать окружение Покровска по северному фасу и осуществляют накат на Доброполье», — передает «Военная хроника».

По оценке аналитиков канала, оперативная обстановка для ВСУ ухудшается все быстрее. Через одну-две недели не исключен полноценный котел группировки ВСУ, «если не будет срочного отвода войск».

Политик Олег Царев отметил, что на западном фланге Покровского направления российские войска продвигаются в кармане между Котлино и Зверево, а также вдоль дороги на Чунишино, расширяют зону контроля в Леонтовичах и в Троянде.

«Наши продолжают находить бреши в обороне города, проникая на восточные окраины и даже в центр Покровска», — рассказал он.

К северу от Покровска, судя по вражеским источникам, оборона ВСУ близка к обрушению. Так, уже третий день сообщают о группах нашего спецназа в районе Золотого Колодезя, появились данные и о проникновении наших в Доброполье. Кроме того, заявляется, что армия России атакует Белицкое и Мерцалово (Дорожное), а также широким фронтом продвигается по рубежу Ивановка — Новое Шахово и севернее — по направлению к Кучерову Яру.

По заявлениям Минобороны, потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили до 400 военнослужащих, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 4 орудия. Артиллерия и дроны били по позициям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное ДНР и Филия Днепропетровской области.

- Полгода или даже 8–10 месяцев назад Покровск являлся ключевым узлом обороны на данном направлении, - говорит Роман Шкурлатов. - Он был важным логистическим хабом ВСУ, через который осуществлялся подвоз, эвакуация и другие перемещения для Донбасского фронта. Однако сейчас, после того как тыловая логистика противника попала под практически полный огневой контроль, он уже перестал быть таким значимым.

Изначально это был крепкий транспортный узел, за который Украина активно держалась. Кроме того, здесь расположены месторождения коксующегося угля — одни из крупнейших не только на Украине, но и в Европе. Этот уголь критически важен для металлургии. Украина уже частично лишилась доступа к нему — наши войска в ходе наступательных действий освободили ряд шахт. Оставшиеся будут взяты под контроль после падения обороны Покровска.

Сейчас для Украины удержание этого города — скорее политический проект. Это их «фортеция» номер два или три - уже сложно считать, какой по счету. Зеленский, несмотря на отсутствие военной целесообразности, будет цепляться за него до последнего, даже если логичнее было бы отступить.

Город постепенно охватывается по нашей проверенной тактике: полуокружение с оставлением узкого коридора, находящегося под огневым контролем. Противнику предоставляется выбор между двумя плохими вариантами: либо отступать под огнём, неся потери, либо оказаться в котле. Пока до полного окружения ещё далеко, но развитие событий идёт именно в этом направлении.

- Куда дальше?

- Освобождение Покровска (Красноармейска) откроет новые возможности. После этого противник, возможно, попытается удержать оборону на рубежах в нескольких десятках километров дальше, ближе к Запорожью. Также это может позволить нашим войскам, изменив направление, зайти с фланга или тыла к Славянско-Краматорской агломерации. Альтернативный вариант — продвижение южнее, в сторону Запорожья через Днепропетровскую область.

Развитие событий не будет быстрым, но, экономя силы и сохраняя личный состав, мы постепенно приближаемся к освобождению Покровска. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время.