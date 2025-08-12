Ошеломляющий успех России: работа С-400 привела Индию в восторг

После недавнего конфликта между Индией и Пакистаном появилось множество противоречивых данных – обе стороны утверждали, что проявили себя наилучшим образом в боях и сбили самолеты друг друга. Спустя три месяца после эскалации стали известны достоверные подробности о действиях российских систем С-400, стоящих на вооружении в Индии. Их эффективность оказалась впечатляющей.

«Ошеломляющий успех С-400 восхитил ВВС Индии», – пишет автор индийского издания EurAsian Times.

В статье говорится, что главком ВВС Индии, Амар Прит Сингх, обнародовал ранее не известные подробности о недавнем конфликте с Пакистаном.

По его информации, комплексы С-400 эффективно поразили пять пакистанских летательных аппаратов. Был зафиксирован уникальный для этого типа ЗРК случай поражения цели на удалении около 300 километров. По мнению обозревателей, российские С-400 продемонстрировали исключительную эффективность. В отличие от них, китайский зенитный ракетный комплекс HQ-9, который является менее совершенной копией российской С-300, не смог успешно перехватить ни одну индийскую воздушную цель.

Также высокую эффективность показали ракеты PJ-10 «БраМос», разработанные совместно Россией и Индией. Эксперт подчеркнул многолетнюю зависимость Индии от российских систем вооружения. Это сотрудничество доказало свою надежность на протяжении десятилетий.

Учитывая успешное применение С-400, Анил Чопра предположил возможность дальнейших закупок российского вооружения Индией, в частности, зенитных систем С-500, истребителей Су-57 и ракет Р-37М, пишет АБН24. Напомним, стало известно, сколько крылатых ракет Х-101 у России и почему их так боится Украина.