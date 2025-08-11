Редкая БМП-1ТС ВСУ с модулем "Спис" уничтожена ударом в открытый люк

Российские дроноводы продолжают выбивать различную бронированную технику формирований киевского режима. Как сообщает Telegram-канал "Народная милиция ДНР", в районе населенного пункта Новоэкономическое была замечена БМП-1ТС, оснащенная боевым модулем "Спис" ("Копье").

© Российская Газета

Судя по размещенному видео, "копейка" получила повреждения ходовой части - у нее разорвана левая гусеничная лента и сорван бортовой экран. Экипаж сбежал, не закрыв люки. Именно в один из них, над местом механика-водителя и влетел дрон-камикадзе, запущенный нашими бойцами.

Такие модернизированные БМП были выпущены в небольшом количестве. На них установлена башня с 30-мм пушкой и автоматическим гранатометом такого же калибра. Имеется 7,62-мм пулемет. Первоначально предусматривалось применение противотанковых управляемых ракет Р-2 "Барьер", но из-за установки защитных экранов сделать это сейчас невозможно.