Китайские танки VT4 с комплексами активной защиты отправляются на экспорт

Выпускаемый китайской промышленностью 51-тонный танк VT4 в настоящее время является основной моделью, поставляемой на экспорт. Известно, что такая техника уже закуплена армиями Нигерии, Таиланда и Пакистана. В последнем налажен выпуск по лицензии. Местная версия называется Haider.

© Российская Газета

Интерес к этой машине проявляют и военные других государств. Например, сообщалось об испытаниях в Алжире. Недавно в социальных сетях появилось фото такого танка в новом камуфляже, и, как предполагают, скоро он будет получен сухопутными войсками вооруженных сил еще одной страны.

От более ранних своих версий этот образец отличается комплексом активной защиты, новым прибором наблюдения командира, а также установкой дополнительной "реактивный брони" на бортовые экраны. Возможно, проведены и другие доработки, но о них открыто не сообщается.