В начале августа новым командующим воздушных сил Украины стал генерал Анатолий Кривоножко. Военный эксперт и подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в ходе проведённого стрима ответил «Московскому комсомольцу» о принципах назначения на командные должности в ВСУ и оценил последствия таких назначений для Украины.

© Википедия

"Когда я служил в украинской армии, уже тогда существовала практика поощрения любой должности с помощью взяток для вышестоящего командования, — рассказывает Марочко, — сейчас это работает как закон, и любое назначение на командную должность в ВСУ зависит от финансового положения командира".

Также Марочко и его коллеги обратили внимание на то, что Зеленский сейчас назначает командиров по принципу лояльности лично ему, а не по их популярности и уважению среди военнослужащих. Такие командиры беспрекословно выполняют задачи от Зеленского и не лезут в политику. Командиры, которые пользуются авторитетом у вэсэушников — такие как Сергей Кривонос или Сергей Наев — либо отстранены от своих должностей, либо задвинуты на задний план. Таким же исполнителем, по словам Марочко, является генерал Александр Сырский, который командовал группировкой вторжения в Курской области, и сейчас он держится Зеленским «в резерве».

Рассказал Марочко и о корыстных мотивах Кривоножко.

"По открытой информации, Кривоножко — карьерист, который хочет продвигаться по службе и выполнять приказы без моральных принципов и офицерской этики, — рассказывает эксперт. — У него есть родственники в Шебекинском районе (Кривоножко родился в хуторе Гордюшкин Шебекинского района Белгородской области, а его мать в декабре 2024 года скончалась в селе Первое Цепляево того же Шебекинского района. - Прим. ред.), и при этом украинцы обстреливают Шебекино крылатыми ракетами, что говорит о многом".

В заключение Марочко отмечает, что Кривоножко — удобная для Зеленского фигура, которая сможет стать поддержкой для Сырского и не вставит нож в спину.