В Сумской области, где работают расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 30-го мотострелкового полка, поля усеяны телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

На опубликованных каналом кадрах можно увидеть тела боевиков, которых ликвидировали при помощи сбросов снарядов с БПЛА и FPV-дронов.

— Посадки и поля Сумской области усеяны телами солдат ВСУ, — говорится в публикации.

Тем временем в рядах ВСУ начали создавать специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из Вооруженных сил Украины и впоследствии задержанными.

Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в Донецкой Народной Республике.

А покойных украинских солдат, тела которых Россия передала Киеву, сжигают в крематории в Тернопольской области для того, чтобы не выплачивать положенную компенсацию их семьям. 2 июня помощник президента России Владимир Мединский заявил, что по итогам встречи с украинской стороной Москва передаст Киеву шесть тысяч замороженных тел бойцов ВСУ в одностороннем порядке. 11 июня Украина получила от России 1212 тел погибших солдат.