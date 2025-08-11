В России заговорили о плане окончания СВО

В России заговорили о плане окончания специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По словам эксперта, упоминание этого плана он услышал в эфире передачи «Вести недели» от телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова в контексте переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Марков заявил, что считает это словосочетание сигналом, который вызовет воодушевление у россиян.

«"План окончания СВО", — такой термин появился вчера (...) Это фактически сигнал для всей российской медиамашины. Это придаст огромный энтузиазм миллионам людей», — заявил он.

В свою очередь, военблогеры проекта «Два майора» предположили, что СВО не закончится после встречи Путина и Трампа на Аляске — военные действия продолжатся, и операция будет длиться до тех пор, пока Москва не получит гарантий долгосрочной безопасности.