Бывший вагнеровец вспомнил о загадочной смерти на СВО

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Егор Карпин вспомнил о смерти не получившего ни одного ранения бойца. Рассказ ветерана о загадочном происшествии на специальной военной операции (СВО) приводит портал «АиФ».

Как сообщил экс-вагнеровец, он выполнял задачи в составе эвакуационной группы. По группе Карпина начал вести огонь танк, и бойцу с сослуживцами пришлось искать укрытие в старых украинских окопах. Когда танк на время прекратил стрельбу, вагнеровец смог подползти к не успевшему скрыться товарищу.

Военный уже не подавал признаков жизни.

«Он был "двухсотый". У парнишки глаза закатившиеся и ни одной раны. Наверное, взрывной волной разорвало все внутри», — рассказал Карпин.

Ранее мать участника СВО рассказала о смерти сына за два дня до отпуска.