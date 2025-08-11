Вооруженные силы (ВС) РФ используют тактику заброски в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) групп-невидимок, которые выполняют диверсионно-разведывательную роль. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал разведчик группировки войск «Север» с позывным Гамак.

Группы проникают с задачей как можно ближе подойти к тылу противника, чтобы устраивать засады, минировать основные пути передвижения. Их действия направлены на дестабилизацию ситуации и срыва обороны украинской армии.

«Такая ситуация вызывает серьезную озабоченность у обороняющихся подразделений ВСУ. Даже небольшие группы создают значительные помехи и угрозы противнику», — сказал Гамак.

Разведчик добавил, что блуждающие группы выступают «как мины замедленного действия». Уже сейчас они мешают украинским войскам, а в случае российского штурма могут стать критической проблемой, создав хаос в оборонительных порядках.