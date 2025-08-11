Воздушная тревога объявлялась по всей Украине

Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины на фоне взлета самолета-истребителя Воздушно-космических сил России МиГ. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что отбой воздушной тревоги произошел в 14:08 (совпадает с Москвой).

Других подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Речь идет о расположенных на Украине нефтебазе и других объектах Азербайджана, а также о газокомпрессорной станции, которая транспортирует газ из южнокавказской республики.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по зданию военной администрации Сумской области.