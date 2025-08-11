Появилось видео расстрела украинских дронов из автомата АК-12

Военнослужащие группировки "Днепр" опубликовали видео расстрела украинских дронов из автомата Калашникова, снабженного тепловизионным прицелом.

Всего за одну ночь пост воздушного наблюдения 18-й общевойсковой армии уничтожил 11 вражеских коптеров. И это только одна позиция! Видео работы ПВО "в ручном режиме" демонстрирует не только мастерство наших бойцов, но и плотность атак украинских БПЛА на левобережье Днепра, отметил военкор Евгений Поддубный.

Кстати, бойцы группировки сообщили об изменении воздушной тактики ВСУ. Сперва украинцы пускают в ход ствольную артиллерию, а затем на позиции ВС РФ летит с десяток БПЛА, снаряженных различными боеприпасами.