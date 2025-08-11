Останавливавший колонну ВСУ в зоне СВО российский боец подорвался на немецкой мине и выжил

Останавливавший колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) российский боец подорвался на немецкой мине и выжил. Историю командира отдельной группы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 42-й дивизии с позывным Москва публикует RT.

По данным агентства, в 2023 году военнослужащий работал в восточной части Работино и останавливал колонны ВСУ, которые шли на Мелитополь.

«Я помню, что мы под очень плотным огнем двигались — перед машиной, сбоку, сзади», — раскрыл детали боев российский боец.

Вместе с группой он дважды подорвался на немецкой магнитной мине, которые ранее ВСУ раскидали с помощью кассетных ударов. В первый раз никто не пострадал.

«Волна прошла под рулевой стойкой машины, пробила руль, подушку безопасности. Каким-то чудом не получаем абсолютно никакого урона. Собираемся из машины выпрыгивать, открываем дверь и нам прилетает FPV-дроном — боеприпас разбивается об окно без подрыва, падает, пищит», — рассказал Москва.

По его словам, последствий от этой атаки его группе удалось избежать. «Мы отбежали на безопасное расстояние, просто перевести дух и понять, что дальше делать. Огонь плотный, но делать нечего — решили двигаться дальше, и нам на встречу едет наша "буханочка" — запрыгиваем», — вспомнил военнослужащий.

Проехав менее одного километра группа российских бойцов подорвалась на второй немецкой мине. Москва получил ранение.

«Меня всего порвало осколками, вылетели перепонки, один осколок попал в глаз — слух пропал, зрения нету. Пришлось на ходу из этой "буханки" выпрыгивать. А дальше — повалялись около дороги и за нами приехала другая машина», — заключил он.

Бойцов эвакуировали с поля боя.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут потратить до 30 дронов на одного российского военнослужащего. Так, штурмовик СВО выжил после атаки 24 украинских дронов.