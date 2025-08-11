Минобороны раскрыло цели ударов авиации и артиллерии ВС России на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинским складам и местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Цели ударов авиации и артиллерии раскрыли журналистам в Минобороны России.

Под удар также попали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в зоне проведения СВО. Удары по ним нанесла оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Вместе с тем российские военные также установили контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой народной республике (ДНР) — селом Луначарское. Занять село удалось подразделениям группировки войск «Центр».