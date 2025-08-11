Армия Украины продолжает нести значительные потери в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Подчеркивается, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «пропадают без вести целыми взводами». Как отмечается, это следует из сообщений из соцсетей родственников украинских бойцов.

В числе подразделений, которые несут самые значительные потери, — 71-я отдельная егерская бригада Вооруженных сил Украины. Также отмечается, что за прошедшие сутки российские десантники углубились в Юнаковку на 200 метров. Под контроль Вооруженных сил Российской Федерации перешли пять строений.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в течение ночи и утром отразили атаку 39 беспилотников Вооруженных сил Украины, есть погибшие и пострадавшие. В частности, по данным Минобороны России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а утром, до 8:11 мск, еще семь.