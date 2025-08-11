Десятки дронов и погибшие: атака ВСУ на регионы России 11 августа

Российские средства ПВО в течение ночи и утром отразили атаку 39 беспилотников Вооруженных сил Украины, есть погибшие и пострадавшие. Какие регионы подверглись атаке, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а утром, до 8:11 мск, еще семь.

При этом, по данным военного ведомства, по восемь беспилотников были уничтожены над территорией Белгородской области Республики Крым, по пять над Брянской и Калужской областями, по два БПЛА – над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской, Нижегородской областей, Московского региона, один БПЛА – над территорией Тульской области.

Нижегородская область

В результате атаки БПЛА в Нижегородской области погиб один человек, двое пострадали. Дроны целились в заводы, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, жертв не удалось избежать при отражении в Арзамасском округе.

«Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье», — пояснил он.

По информации Telegram-канала Shot, ВСУ применили дроны типа FP-1. В Арзамасе около четырех утра очевидцы услышали мощный взрыв, а в Дзержинске около пяти часов утра прогремело от трех до пяти мощных взрывов.

Московская область и Москва

Вчера вечером и сегодня утром уничтожены не менее девяти беспилотников, летевших на Москву. Об этом рассказал в своем в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что в период с 21:55 до 0:48 мск средствами ПВО были сбиты три беспилотника. О второй волне атак Собянин сообщил в 9:35. По его словам, утром 11 мая были сбиты сначала два беспилотника, летевших к Москве, потом еще пять.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул он.

Брянская область

Поздно вечером 10 августа из-за атаки украинских дронов был ранен мужчина в селе Стратива Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшему – скорейшего выздоровления! В результате сброса взрывного устройства поврежден гражданский автомобиль», — пояснил он.

Тульская область

В результате вечерней атаки 10 августа на Тульскую область два человека погибли, трое пострадали, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, были уничтожены 11 беспилотников.

«В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил он, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что 10 августа украинские военные впервые атаковали республику Коми. Очевидцы выложили в социальные сети ролики с пролетающим в районе Ухты дроном. Они заметили, что город находится более чем в 1800 км от Украины. О пострадавших не сообщалось.